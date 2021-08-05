إعلان نتيجة كلية تجارة جامعة عين شمس لجميع الشعب حتى 20 أغسطس

تواصل الكليات بالجامعات الحكومية المختلفة، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، خلال شهر أغسطس الجاري، ويجري إعلان نتيجة كلية تجارة جامعة عين شمس 2021، للفرق والشعب المختلفة بالتتابع حتى 20 أغسطس الجاري، وفقًا لجدول زمني محدد وضعته إدارة الكلية، على أن يكون الإعلان عبر التليفون، يليها بعدها بيوم أو يومين الإعلان على الموقع الإلكتروني للكلية أو داخل الكلية في الأماكن المخصصة لإعلان نتائج الامتحانات، على أن يكون يوم الأحد الموافق 22 أغسطس2021، آخر أيام الإعلان رسميًا لها.

إعلان نتيجة كلية تجارة جامعة عين شمس تليفونيا

وعن نتيجة كلية تجارة جامعة عين شمس 2021، أوضحت الكلية في منشور لها على الصفحة الرسمية «فيس بوك» أن إعلان النتائج بدأ منذ أمس الموافق 4 أغسطس بإعلان نتيجة الفرقة الأولى لجميع الشعب تليفونيا، على أن يجرى إتاحتها إلكترونيًا بدءا من غدًا الجمعة الموافق 6 أغسطس الجاري، وبالنسبة للفرقة الثانية لمختلف الأقسام والشعب، سيجري إتاحتها أمام الطلاب بدءًا من يومي الأحد و الاثنين المقبلين الموافق 8 و 9 أغسطس الجاري عبر هاتف المحمول، على أن يجرى إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للكلية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري.

وفي السياق ذاته، سيجرى إعلان نتيجة الفرقة الثالثة لجميع الشُعب يومي الأحد و الاثنين المقبلين الموافق 15 و 16 أغسطس، على أن يجرى إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري، و بالنسبة للفرقة الرابعة سيجرى الإعلان عن نتائجها يومي الخمس و الجمعة الموافق 19 و 02 أغسطس الجاري عبر خدمة التليفون الصوتي، علي أن يجرى إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني بدءًا من يوم الأحد الموافق 22 أغسطس لجميع الشعب.

و أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه سيجرى فتح باب التقدم التظلمات علي نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 بعد الانتهاء من إعلان جميع نتائج كل كلية، على أن يجرى النظر فيها مباشرة بعد الانتهاء من غلق باب التقدم من خلال تشكيل لجان مراجعة للنتائج، مؤكدين أنه لن يضار طالب في أي نتيجة وله حق فيها إن وجد.