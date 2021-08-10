مدارس العربي للتكنولوجيا تبدأ تلقي تظلمات الطلاب على التقديم اليوم

كشف مصدر مسؤول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ المدرسة تبدأ اليوم استقبال تظلمات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة، وحتى الغد، حيث يحضر الطالب ومعه صورة التقديم للمدرسة، بالنسبة للطلاب المتقدمين على موقع وزارة التربية والتعليم الحاصلين على مجموع القبول، وهو 243 لإدارة قويسنا، أما مجموع القبول في إدارة بنها، فهو 255 درجة.

المدرسة تعمل على تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني التكنولوجي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية لا تؤهل إلى بكالوريوس الهندسة، ومن يريد الالتحاق بكلية الهندسة فيجب أن تكون الثانوية العامة وجهته، موضحا أنّ المدرسة تعمل على تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني التكنولوجي، وذلك بتخريج فني تكنولوجي على أعلى مستوى، على أن يعمل في مصانع المنطقة الصناعية بقويسنا، كما تسعى المدارس إلى تحقيق خطة الدولة 2030 للنهوض بالتعليم الفني في مصر.

وتابع المصدر، أنّ الطلاب من الأوائل فقط يمكنهم استكمال الدراسة في الجامعات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي، ومنها إلى الماجستير والدكتوراه، لافتا إلى أنّ الأسماء التي جرى الإعلان عنها لأداء اختبارات القبول في المدرسة، مرسلة من الوزارة، ويجب أخذ نصف العدد من إدارة قويسنا والنصف الآخر من إدارة بنها: «أخذنا 50% من الطلاب لإدارة قويسنا حتى مجموع 243، وسيتم أخذ 50% من إدارة بنها حتى مجموع 255».

وأوضح أنّ المدرسة لا دخل لها في اختيار الطلاب، حيث تلقت المدرسة عددا كبيرا من الاستفسارات من الطلاب، بشأن عدم وجود أسمائهم ضمن القائمة المعلنة لأداء اختبارات القدرات، رغم حصولهم على المجموع المناسب للتقديم للمدرسة، موضحا أنّ هذه النقطة ليس للمدرسة دخل فيها، وقد تكون محاولة التقديم خاطئة، أو أن يكون الرغبة بها مشكلة وليست الرغبة الأولى.