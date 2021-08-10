إقبال كثيف على اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

شهدت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، إقبالًا كثيفًا في التقدم لاختبارات القدرات؛ وفقًا لأعداد المتقدمين من مكتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث وصل عدد المسجلين لاختبارات الكلية 2290 طالبًا وطالبة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الكليات الفنية بالجامعة متميزة ومتفردة؛ لذا تشهد اقبالًا كثيفًا وهو ما تستعد له الجامعة بشكل جيد من خلال إجراءات احترازية مشددة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا أن التسجيل لاختبارات القدرات بالكلية متاح للطلاب حتى الخميس 19 أغسطس الجاري.

من جانبه، أشار الدكتور محمود حامد، عميد الكلية، إلى أن الاختبار بالكلية يقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون، من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني «الرسم» والتصميم الابتكار.

وأضاف أن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات تتضمن الدخول والتسجيل على موقع مكتب التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1، ثم مرحلة استلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، تليها مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة، ثم أداء الاختبار بالكلية، وأخيرًا ظهور النتيجة.

ولفت عميد الكلية إلى أن الأوراق المطلوب إحضارها أثناء اختبارات القدرات، هي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل نوع قدرات، وصورة شخصية.