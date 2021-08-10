تعرف على رسوم التقديم للجامعات الخاصة 2021

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، عن أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أقر رسوم التقديم لجميع الكليات بالجامعات الخاصة بنحو 1000 جنيه، وأن القرار يأتي لصالح الطلاب، مؤكدة أن الجامعات الخاصة ستشترك في موعد بدء تنسيق الشهادات بالجامعات الخاصة، حيث أن هناك 26 جامعهة خاصة في مصر.

وأوضحت المصادر، أن تنسيق الجامعات الخاصة سيتم على 4 مراحل، الأولى بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يليها البدء في تنسيق المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة ستكون قبل بداية الفصل الدراسي الثاني 2022، والمرحلة الرابعة لتنسيق الجامعات الخاصة، سيتم القبول عن طريق الجامعات الخاصة مباشرة للأماكن الشاغرة، وذلك وفقًا للقواعد المقررة.

يشار إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية، تواصل استعدادها لتنسيق القبول بالجامعات 2021 وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، بأن يكون موعد بدء تنسيق الجامعات الخاصة في مصر بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق 2021 بالنسبة للجامعات الحكومية، وفقاً للحد الأدنى المعلن عنه من الوزارة للقبول بالكليات، على أن يتم التنسيق بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات «الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية»، ويتم قبول الطلاب وفقًا لمجموع درجاتهم في الثانوية العامة وترتيب رغباتهم.

وتستعد الجامعات الخاصة حالياً للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك من خلال تجهيز الكليات والبرامج الجديد ووضع خطط مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التقدم للالتحاق بالجامعات، مع التشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.