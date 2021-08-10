بالرقم القومى.. 5 خطوات للتظلم على معاش «تكافل وكرامة»

تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة»، حيث يتم توفير دعم نقدى شهرى لهم بتكلفة إجمالية تتخطى 19 مليار جنيه، حيث وضعت الوزارة العديد من الشروط للحصول على الدعم النقدى الشهرى «كرامة»، بينما يتم رفض طلب الدعم فى حال عدم توفر الشروط الخاصة بالحصول على الدعم، لذلك يبحث عدد كبير من المواطنين على خطوات التظلم على معاش كرامة.

وفى سطور تستعرض «الوطن» خطوات التظلم بنحو:

5 خطوات للتظلم على معاش «كرامة»

- يدخل الشخص المتظلم على الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى المرفق هنا .

- ثانى خطوات التظلم على معاش كرامة هى: أن يدخل الشخص الرقم القومى الخاص به المكون من 14 رقم.

- تظهر البيانات الخاصة بالشخص المستعلم عن اسمه ورقم الكارت ونوع الكارت وسبب قطع الدعم أو إيقافه.

-رابع خطوات التظلم على معاش كرامة هى تسجيل الشكوى الخاصة بالمستعلم ردا على سبب القطع أو الإيقاف.

- تقوم الوزارة بالرد على الشكوى إلكترونيا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن دعم «كرامة» يمنح للمسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينهم وبين العمل أو ينقص من قدرتهم على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تمنع صرف دعم «كرامة» منها: العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى بإشتراك تأمينى، أو الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومى، أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، أو ملكية أرض زراعية أكثر من نصف فدان.