300 جنيه شهريا ومنح بالجامعة الأمريكية.. تفاصيل دعم طلاب «تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أنه يتم دعم طلاب الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية؛ لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، حيث أكد ياسر عبدالسلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لـ«الوطن»، على أنه سيتم إضافة 70 ألف طالب من الثانوية العامة من أبناء مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» للبرنامج مع العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم منح كل طالب مبلغ يتراوح من 250 جنيهًا وحتى 300 جنيه.

وفي هذا السياق أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إتاحة منحة دراسة جامعية كاملة للعام الدراسي المقبل 2021/2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لكل طلاب «تكافل وكرامة» المتفوقين في الثانوية العامة، بالتعاون مع 7 جامعات «جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، أسيوط، المنصورة»، لافتة إلى أن البرنامج يعمل على تمكين الطلاب المتفوقين وغير القادرين على سداد المصروفات أكاديميا، من الالتحاق والتميز والحصول على أفضل فرص تعليمية.

ويعمل البرنامج على توفير سبل الإقامة للطلاب المغتربين سواء بتوفير أماكن إقامة أو دفع بدل مادي شهري حسب الحاجة ووفقا لمعايير المنحة، كما تتيح المنحة تقديم فرص للدراسة ببعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي / صيفي واحد.

شروط قبول الطالب بمنحة الجامعة الأمريكية

ووضعت الجامعة الأمريكية عدة شروط لقبول الطالب، كما يلي:

- التمتع بشخصية ذات صفة قيادية.

- أن يكون الطالب خريج علمي علوم، أو علمي رياضة، ويتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

- يشترط أن يكون الطالب حاصلا على مجموع لايقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس steam.

وأوضح برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن المنح الدراسية كاملة ولمدة 4 سنوات، قد يسبقها سنة تمهيدية في حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل.