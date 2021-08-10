«أحب أتعلم حاجات جديدة».. وجه آخر لا تعرفه عن دلال عبد العزيز «صاحبة الشهادات»

الكثير منا يعلم الفنانة دلال عبدالعزيز الفنانة والنجمة المتوهجة التي قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية علاوة على إبداعاتها في المسرح، لكن ثمة صفات أخرى قد لا يعلمها البعض عن حبها وشغفها بالتعلم، ذلك الوجه الذي كشفت عنه الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، أستاذة المسرح بجامعة حلوان، والتي تعاملت معها عن قرب.

«كنت من المحظوظين اللي عرفوها على المستوى الشخصي في مسلسل (الناس في كفر عسكر)»، تروي أسماء عن اشتراكها مع دلال عبدالعزيز في تصوير مسلسل «الناس في كفر عسكر» عام 2003، عبر موقع «فيسبوك» قائلة: «أول مشهد يجمعنا سوا وأنا عندي رهبة كدة لقيتها بتضحك لي وبتقول لي دنيا حكيتلي عنك (كنت عرفت دنيا في مسلسل زمن عماد الدين وكانت لسه صغيرة).. قلت لها بسعادة طفولية: إيه ده بجد؟ هي فاكراني؟ أنا بحبها جدًا.. قالت لي: وأنا اللي يحب بنتي أحبه».

دلال عبدالعزيز طالبة في آداب إنجليزي

وتابعت: «قضينا وقت كتير سوا وكنت بأقعد معاها في أوضتها نرغي في كل حاجة، ساعتها كانت بتدرس في آداب إنجليزي تعليم مفتوح، وكانت مأكدة عليهم إنها مش هتصور نهائي طول الـ3 أسابيع بتوع الامتحانات عشان تركز في المذاكرة، اندهشت جدًا وقلت لها محتاجه آداب إنجليزي في إيه وانتي نجمة مشهورة ومتحققة.. ضحكت وقالت لي: أنا بحب القراية جدًا واحب أتعلم حاجات جديدة.. بحب حالة التعليم (ده يفسر شهاداتها الكثير)».

وتابعت: «لما رجعت حكيت لماما- تقصد المخرجة عطيات الأبنودي- عنها انبهرت جدًا وبعتت لها معايا كتبها اللي كانت عاملاها وقتها، وكتبت لها عليها إهداء ولما اديتها الكتب فرحت جداً بشكل طفولي، وقالت لي: الله أحلى هدية عندي في الدنيا الكتب أشكري لي ماما جدًا، وفضلنا سوا كتير نتكلم ونضحك كأننا صحاب من زمان وأنا مش مصدقة نفسي من كتر جمالها وبساطتها وإنسانيتها، وضحكتها اللي كانت تملأ اللوكيشن طاقة حلوة وفي نفس الوقت جديتها وإخلاصها ومذاكرتها كأنها لسة بتبدأ أول مرة».

واختتمت: «أنا زعلانة على الإنسانة دي اللي كان نفسي الحظ يخدمني إني أقابلها تاني، وأقول لها إني دايمًا فاكراها وإنها من الشخصيات القليلة اللي بتفضل محفورة في قلب الواحد مهما تعدي السنين، ألف رحمة ونور على روحك الجميلة ويجعل لك نصيب في الجنة على قد محبتك في قلوب كل اللي عرفك وربنا يصبر البنات».

الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مواليد عام 1960، تخرجت من كلية الزراعة، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل، ونالت العديد من الشهادات الأخرى، مثل بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية.

وشاركت في نحو 200 عمل فني منها، «يارب ولد، حديث الصباح والمساء، النوم في العسل، ليالي الحلمية، الناس في كفر عسكر، سابع جار»، وكان آخر أعمالها الفنية «ملوك الجدعنة» الذي أذيع شهر رمضان الماضي.