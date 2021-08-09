رغم التحذيرات.. غرق شاب عشريني في شاطئ «المروة» بمطروح

لقي شاب عشريني مصرعة غرقاً في شاطئ «المروة» بمطروح، غرب المدينة، قبل قليل، وجرى انتشال جثمان الغريق من المياه، في حالة غرق جديدة بنفس الشاطئ، نتيجة عدم التزام رواد مطروح بالتعليمات التي تمنع من نزوله، حالة عدم استقرار الأمواج.

تم استدعاء سيارة إسعاف، تولت نقل جثة الشاب الغريق إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفى مطروح، اليوم الاثنين، الشاب «محمد صلاح عبد اللطيف»، 23 سنة، من الإسكندرية، جثة هامدة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة غرقاً في شاطئ «المروة» غرب مرسى مطروح.

أسباب التحذيرات من شاطئ المروة بمطروح

وحذرت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مرسى مطروح من نزول الشواطئ المفتوحة، في ظل عدم استقرار أوضاع البحر وارتفاع الامواج، ووجود سحب في البحر، ونشاط الرياح، للحفاظ على أرواح المواطنين.

وبناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قررت الوحدة المحلية غلق جميع الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، ومنها شاطئ «المروة»، وكذلك الشواطئ الواقعة على الكورنيش الجديد «القصر والأبيض وأم الرخم وعجيبة»، حتى تستقر حالة البحر، مع منع نزول المواطنين خلال هذه الفترة، ونشر وسائل تحديد للأماكن المسموح بها في السباحة داخل جميع الشواطئ، للحد من الخطورة، والحفاظ على رواد شواطئ مطروح، وهو ما يخالفة بعض المصطافين، الذي يصرون على نزل البحر في الشواطئ المغلقة، مما يعرضهم لخطر الغرق.

توجيهات محافظ مطروح لشاطئ المروة والأماكن المفتوحة

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إدارة الشواطئ ومجلس مدينة مرسى مطروح، وجميع العاملين في الشواطئ المفتوحة، ومنها شاطئ «المروة»، الذي شهد غرق حالات عديدة هذا العام، بالتنبيه على جميع رواد مطروح، ومنعهم من النزول حالة عدم استقرار البحر، وغلق الشواطئ ورفع الرايات السوداء عليها، للتأكيد على خطورة البحر وعدم نزولة نهائياً، حتى تستقر أحوال البحر مرة أخرى، لمنع الغرق، والحفاظ على أرواح المواطنين.