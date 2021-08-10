محافظ البحيرة: خفض درجات القبول بالثانوية العامة إلى 245 درجة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الاول الثانوى العام للعام الدراسى 2021 / 2022 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات، ليكون 245 درجة، بعد أن كان 250 درجة.

ووجه المحافظ إلى الاستمرار فى قبول ملفات الطلاب، وفقاً للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، والحد من التزاحم خلال التقديم، والحرص والالتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة ومنعاً لأي تداعيات محتملة لإنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة العاملين والمعلمين والطلاب.

يأتى ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى واستكمال الاعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

يذكر أن اللواء هشام آمنة كان اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثانى دور أول عن العام الدراسى 2020/2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 70.9٪ حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 103803 طالب وطالبة، عقب ذلك تقدم اللواء المحافظ لأبناءنا الطلاب بخالص الأمنيات بإستمرار التفوق والنجاح.

ولاقى القرار فرحة كبيرة من الطلاب والطالبات بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بعد أن كانوا فقدوا الأمل في التقديم خلال المرحلة الأولى، وذلك بسبب ارتفاع درجات الطلاب التي حصلوا عليها هذا العام، وأشار أولياء الأمور بمدن المحافظة المختلفة، إلى أن مستقبل الطلاب قد يتغير بسبب نصف درجة في مجموعة بالشهادة الإعدادية، وعلى القائمين على العملية التعليمية أن يراعوا هذا الأمر.