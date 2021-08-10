رئيس الإنجيلية: مصر تتغير نحو الأفضل والسيسي يهتم بقضايا العيش المشترك

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنّ مصر تتجدد وتتغير نحو الأفضل، وأنّ الإرادة السياسية تدعو لقبول الآخر والتعددية، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضايا العيش المشترك وأن هناك مكانًا لجميع أبناء الوطن في كافة المجالات وفي كل مكان.

وأكد القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «الفقه ودعم العيش المشترك»، ضمن فعاليات مؤتمر «دور الدين في دعم العيش المشترك»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، أنّ العيش المشترك قضية مهمة، ولدينا نموذج حقيقي للعيش المشترك يجب أن ننتبه إليه، فهو لا يعني فقط ما نتفق عليه، لكن أن نحترم ما نختلف عليه.

زكي: لا يجوز اختطاف النص الديني من سياقه

وتابع أنّ حدود الحرية هي احترام الآخر وقبول الاختلاف، والمواطنة تؤدي هذا الأمر بشكل كبير، موضحًا أنّه لا يجوز اختطاف النص الديني من سياقه، فالنص مقدس، لكن قراءة النص تحتمل أكثر من رأي، ولا توجد قراءة شرعية وحيدة للنص، فالبعض يدّعي أنّ قراءاته هي فقط الصحيحة، مضيفًا: «تجديد الخطاب الديني بحاجة إلى مزيد من الوقت، لإعادة تشكيل الوعي وقبول أفكار الآخر واحترامها».