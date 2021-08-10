مسلم يحيي جابر طايع في مؤتمر الإنجيلية: أدى دوره في خدمة الدعوة

وجه الحاضرون في مؤتمر دور الدين ودعم العيش المشترك الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات الفكر والمسؤولين والنواب، التحية إلى الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف السابق، لأداء دوره في خدمة الدعوة قبل خروجه على المعاش.

ووجه الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، التحية إلى الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف السابق، في بداية المؤتمر، مشيدًا بدوره خاصة في فترة مواجهة جائحة فيروس كورونا، مطالبًا الحاضرين في المؤتمر بتوجيه التحية له.

كما مدح مسلم الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية، مشيرا إلى أنه رجل يستطيع إدارة الحوارات السياسية ويؤكد دوما على أنه لا تعارض بين الدين والوطن، وأنه نموذج للمواطن ودعم العيش المشترك في مصر.

رئيس الإنجيلية: مصر تعيش مرحلة جديدة تدعم العيش المشترك

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه لا توجد قراءة شرعية واحدة للنص، لافتًا إلى أن كل متلق له خلفياته السياسية، الثقافية، وغيرها.

وأضاف زكي، خلال مؤتمر دور الدين في دعم العيش المشترك، الذي عقدته الهيئة القبطية الإنجيلية صباح اليوم، أن التفسير يقود إلى العيش المشترك حينما يستوعب النص، ويتعدد دون أن يصبح حكرًا على أحد.

وأشار إلى أن مصر تعيش مرحلة جديدة تدعم العيش المشترك، لافتًا إلى أن رسالة الرئيس تدعم وجود مكان للجميع.

ونظم اليوم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، مؤتمرًا حول «دور الدين في دعم العيش المشترك»، بأحد الفنادق بالعين السخنة، والذي يستمر على مدار يومين.

ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة فكر المجتمع المصري من مختلف المجالات، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية وممثلي المجتمع المدني.