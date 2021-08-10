أسقف سيناء الجنوبية يترأس قداس «نهضة السيدة العذراء»

أقامت كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبانوب النهيسي بمدينة دهب، صلوات قداس ثاني أيام نهضة السيدة العذراء، اليوم الثلاثاء، وترأس الصلوات الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.

وتخلل صلوات القداس، إطلاق البخور، وتقديم الحمل، وتلاوة آيات وأسفار الكتاب المقدس، وعقب القداس طبقت الكنيسة طقس النهضة بترتيل ترنيمة «العذراء مريم»، وعدد من الترنيمات، ثم اختتم الحفل بإقامة دراسة الإنجيل.

وقال الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية، إن نهضة صوم السيدة العذراء تنطلق في مثل هذا الموعد من كل عام، وتبدأ يوم 7 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وتعد من أكثر الأصوام المحببة للأقباط، نظرًا لمكانة السيدة العذراء في الكنيسة، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، والتزام جميع الحضور بارتداء الكمامات.