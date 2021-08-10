أساليب سداد حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» بفائدة 3% على 30 عاما

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، استقبال طلبات المواطنين لحجز وحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل بعضها جاهز للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا بجميع محافظات الجمهورية، حتى يوم 14 أغسطس الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل لجميع المواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أساليب سداد الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، وفق كراسة الشروط على النحو التالي:

وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

- أسعار بيع الوحدات السكنية «ثلاث غرف وصالة» كاملة التشطيب تختلف وفقًا للمساحات وتمييز الدور «أرضي / متكرر / أخير» بالمدن المطروحة، وتلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% «تحسبًا لزيادة تكلفة التنفيذ عن سعر البيع» بالإضافة إلى 5% من سعر البيع النهائي كمبلغ للصيانة «لا يرد ولا يسترد»، وذلك بخلاف سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية المخصصة «عداد غاز / عداد كهرباء / عداد مياه» لجهات المرافق مباشرة قبل الاستلام.

- سعر بيع الوحدة السكنية مدعوم بدعم غير مباشر والذي يتمثل في «قيمة دعم عائد التمويل العقاري + قيمة الانتفاع بالأرض».

- يتم سداد مقدم جدية الحجز وفقًا للوحدة السكنية المراد حجزها، على أن يتم السداد قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق، وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مبلغ 405 جنيهات مصاريف إدارية «لا ترد ولا تسترد» وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

- يتم سداد نسبة في حدود 25% من سعر بيع الوحدة المبدئي كمقدم حجز على 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها ثلاث سنوات، وتلك المبالغ ترد في حالة عدم التخصيص وفي حالة التأخر في سداد أي دفعة عن موعدها المقرر يتم احساب غرامة تأخير بنسبة 1.5% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر وذلك من قيمة الدفعة المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في تاريخ 1 يناير 2022.

- يتم سداد نسبة في حدود 65% من باقي إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي على أقساط شهرية بحد أقصى 30 عامًا «تحدد طبقًا للدخل والسن» بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 3% سنويًا «متناقصة» ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الصادرة بتاريخ 13 يوليو 2021، وذلك بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم.

- يتم سداد نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كمبلع الصيانة للمشروع «لا يرد ولا يسترد»، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائده مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع وكذلك على الثروة العقارية، وهذا وفقًا لقرار مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، هذا بخلاف ما سيتحمله اتحاد الشاغلين الذي سيتم إنشائه مستقبلًا للعمارة الكائن بها الوحدة السكنية المشتراة والذي سيكون عضوًا بيه مشتري الوحدة وسيلتزم بما يقره الاتحاد من مبالغ.

- الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية «في حال تقسيطها ضمن التمويل الممنوح» لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري «مع إمكانية تطبيق القسط المتزايد بنسبة لا تزيد عن 7% سنويًا طوال مدة التمويل» حيث يتم احتسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.