لذوي الاحتياجات الخاصة.. قيمة مقدم حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

بدأ حجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2 أمس، ويستمر حتى 14 أغسطس 2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، على أن يبدأ من الأحد 15 أغسطس حتى الخميس 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضم «سكن لكل لمصريين 2» وحدات سكنية تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، والمحافظات.

ويبلغ سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»، 125 جنيهًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

قيمة مقدم حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

وتبلغ قيمة مقدم جدية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل 10%، من قيمة الوحدة السكنية، أما متوسطي الدخل، فيبلغ مقدم الحجز 15% من قيمة الوحدة السكنية.

ويتمثل نظام سداد شقق سكن لكل المصريين 2 في شراء كراسة الشروط بـ125 جنيهًا لمحدودي الدخل، و150 جنيهًا لمتوسطي الدخل، ومن ثم السداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3% وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وتُطرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين» للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، وشمال سيناء).

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، تُطرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).