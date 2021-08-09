خطوة بخطوة.. كيف تحصل على شقق في «سكن لكل المصريين 2»؟

مع بداية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، من محدودي ومتوسطي الدخل، منذ أمس وحتى 14 أغسطس الحالي، وبداية من 15 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، يبحث عدد كبير من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، عن خطوات الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2».

وتعد شقق «سكن لكل المصريين 2»، أولى المشروعات السكنية المقرر تطبيق مبادرة التمويل العقاري عليها، والتي كشف عنها البنك المركزي بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وترصد السطور التالية، خطوات الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2» وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»

1- تبدأ رحلة الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»، بالذهاب لأحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، وخلال هذه الفترة يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتورني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، (https://www.shmff.gov.eg/).

2- بعد انتهاء فترة التقديم بنحو شهرين إلى 3 أشهر، يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، أسماء الفائزين المستوفين للشروط، وكذلك من رفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، ويتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

3- يحدد الصندوق موعد سداد أول قسط ربع سنوي، أي كل 3 أشهر، ويستمر ذلك لمدة 12 قسطا على 36 شهرا.

4- تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وحال مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

5- يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام والأقساط الشهرية، وتوقيع عقود الوحدة بعد تحديد رقم العمارة والوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الإعلان عن الطرح.

6- تكون مع جهاز المدينة الموجود به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤولا عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.