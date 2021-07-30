بث مباشر.. «صباح الخير يا مصر» يقدم حلقة استثنائية من منتجع الماسة بالعلمين الجديدة

تقدم جريدة «الوطن» بثا مباشرا، للحلقة الاستثنائية من برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من منتجع الماسة السياحي بالعلمين الجديدة، لمدة 3 ساعات على الهواء مباشرة، في أول ظهور إعلامي للمنتجع السياحي الشهير في الساحل الشمالي.

الحلقة يتم بثها من المارينا الخاصة بالمنتجع، كما يعرض مجموعة من التقارير التي تم تصويرها داخل أبراج الماسة والمول العالمي الموجود فيها والألعاب المائية والمسجد والشاليهات، والبرنامج من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي.

وتأتي حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر» بعد النجاح الكبير، والحلقات الخاصة والاستثنائية الأخيرة التي قدمها البرنامج، وأبرزها من داخل قطاع غزة، بالإضافة للحلقة الاستثنائية من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استمرت في بث مباشر على مدار ثلاث ساعات، تجولت فيها كاميرات «صباح الخير يا مصر» في هذا المشروع الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى حلقة المنصورة الجديدة وحلقة العلمين التي تم بثها من منطقة الأبراج، ثاني أعلى أبراج في البحر المتوسط.