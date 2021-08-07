أمين الأعلى للآثار يكشف لـ«الوطن» تفاصيل نقل مركب خوفو للمتحف الكبير

كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عبر مداخلة هاتفية، «خلال بث مباشر»، مع «الوطن»، عن تفاصيل كواليس تعود إلى ما قبل عاميين للوصول إلى رحلة نقل مركب خوفو، من منطقة الأهرامات، وإلى المتحف المصرى الكبير، وهى الرحلة التى استغرقت نحو 48 ساعة، ومسافة 8 كيلو متر تقريبا.

وتستعرض «الوطن»، فى «سؤال وجواب»، تفاصيل رحلة نقل مركب خوفو من منطقة الأهرامات إلى المتحف المصرى الكبير.

رحلة نقل مركب الملك خوفو

متى تم التفكير فى نقل مركب خوفو من منطقة الأهرامات؟

عند الحديث عن مركب خوفو يكون الحديث عن 4600 سنة تقريبا، فالمركب اكتشفت فى ستنيات القرن الماضى، وهو مبنى قديم شبه متهالك، وجاءت الفكرة من سنتين وأكثر، لبناء مبنى يليق بمركب خوفو، وتم اختيار ذلك المبنى داخل المتحف المصرى الكبير، وعند اكتشاف المركب، كان عبارة عن قطعة مفككة إلى 1224 قطعة، أكبر قطعة منهم 23 متر، وأصغرها 10 سنتيمترات.

ما تكوين مركب نقل خوفو؟

يتكون الجسم الخارجى لمركب نقل خوفو من خشب الأرز، تم استيراده من لبنان، بجانب بعض القطع الخشبية الداخلية، والمصنوعة من أخشاب أخرى مثل السمط والجميز، وهى أخشاب محلية.

ماذا عن خطة نقل مركب خوفو؟

بعد عملية التوفيق الآثرى والآثريين والمرممين المصريين التابعين للمتحف المصرى الكبير، وبذلهم مجود عظيم فى عملية التقوية وعملية التغليف، والتى استغرقت عام تقريبا، ومن ثم قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإشراف الهندسي، تم دخول سيارة نقل المركب أسفل مبنى المركب التى تم عمل تغليف رائع لها، ثم وضعت داخل صندوق معدنى بما يسمى «الكريتز»، وتم رفعها كقطعة واحدة.

ما هى المسافة التى قطعها المركب للوصول إلى المبنى الجديد؟

الرحلة من منطقة الأهرامات وحتى المتحف المصرى الكبير مسافتها حوالى 8 كيلو متر، من طريق الفيوم وصولا إلى المتحف المصرى الكبير.

ماهى سرعة العربة الذكية المخصصة لنقل المركب؟

العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، البلجيكية، المخصصة لنقل المركب، كانت تسير على سرعة تقريبا 800 متر فى الساعة، وكان الدور الرئيسي لسيارة نقل مركب خوفو هو الحفاظ على أفقية المركب عند النقل، واستقرار المركب أثناء رحلته من منطقة الأهرامات وحتى المتحف المصرى الكبير.

ما هى المدة التى استغرقتها عملية نقل المركب؟

استغرقت عملية نقل مركب خوفو حوالى 48 ساعة.

متى تم وضع المركب فى مكانه الجديد داخل المتحف المصرى الكبير؟

منذ ساعات قليلة، تم رفع مركب خوفو، ووضعه فى المكان المخصص له داخل المتحف المصرى الكبير.

ما سبب نقل المركب من منطقة الأهرامات إلى المتحف الكبير؟

سبب النقل يعود إلى كون المبنى القديم للمركب متهالك ولا يليق بواحد من آثار مصر العظيمة، مثل خوفو، وأمام العجيبة الوحيدة المتبقية من عجائب الدنيا السبعة وهو الهرم الأكبر، مقارنة بالمبنى الحديث داخل المتحف المصرى الكبير، ووجود تحكم عن بعد وثبات فى درجة حرارة ورطوبة، كان لابد من أخذ هذه الخطوة ونقل المركب.

بالإضافة إلى التشوه البصرى، وإخفاء المركب بموقعه القديم، الضلع الجنوبى لهرم خوفو، جميعها أسباب جعلتنا كآثريين ومرممين نسعى لتوفير مكان آخر للمركب مجهز يليق به.

لماذا لم يتم تجهيز احتفالية لنقل مركب خوفو على غرار نقل المومياوات الملكية؟

يعود عدم تجهيز احتفالية نقل مركب خوفو كما حدث فى نقل المومياوات الملكية إلى أٍبعاد عدة منها:

1- سيكون هناك مؤتمر سيدعى له القنوات المحلية والعالمية، للحديث عن كواليس عملية نقل مركب خوفو.

2- كان الهدف من نقل المركب هو توصيله بأمان إلى موقعه الجديد، لضخامة الحدث وصعوبة تنفيذه.

ماذا عن ترتبيات نقل المركب من الأهرامات إلى المتحف الكبير؟

نقل مركب خوفو، ليس وليد اللحظة أو اليوم، بل هى فكرة من سنتين، وعليه تم بناء متحف جديد، داخل المتحف المصرى الكبير، لاستقبال المركب، وأعمال شاقة طيلة عام كامل، لتحضير المركب وترميمه، وتصنيع القفص الحديدى داخل المبنى القديم للمتحف.

ماذا عن انعكاس صورة نقل مركب خوفو وقبله المومياوات الملكية على العالم؟

نحن كوزارة السياحة والآثار، منذ ما يقرب من 4 سنوات، استطعنا أن نبهر العالم بكم الاكتشافات التى تم اكتشافها بأيادى مصرية خالصة، وكم المشاريع التى تم افتتاحها خلال الـ4 سنوات الماضيين، وكم أعمال الترميمات والمتاحف التى تم افتتاحها والمهرجانات التى تم تنفيذها تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، وآخرها كان مركب المومياوات الملكية، الذى شهده العالم أجمع.

هل هناك أحداث آثرية أخرى؟

نعم، انتظروا بحلول هذا العام، احتفالية رائعة، لا تقل أهمية عن نقل المومياوات الملكية، وهى احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

حدثنا عن شعورك عقب انتهاء رحلة نقل مركب خوفو؟

حدث نقل مركب خوفو، مهم جدا، وليس بالسهل أبدا، جميعا تشاركنا فيه، بداية من آثريين ومرممين وأعمال هندسية، جميعهم ساهموا فى نقل المركب، ووصوله بأمان لمكانه الجديد بالمتحف المصرى الكبير، والحمد لله على توفيقه لنا.