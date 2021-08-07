نقل مركب خوفو.. بواسطة عربة نقل ذكية ذات تحكم عن بُعد

نقل مركب خوفو.. يُعد من أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك تزامنًا مع حدث نقل مركب خوفو، والذي بدأ في تمام الساعة الرابعة عصر أمس الجمعة، وعقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية بالهرم بدأ موكب نقل خوفو، في التحرك من الضلع الجنوبي لهرم خوفو، ومن ثم الضلع الشرقي عبر جسور ترابية جرى بناؤها خصيصًا لنقل المركب بمنطقة الهرم الأثرية، ومن ثم إلى الطريق الأسفلتي داخل منطقة الهرم الأثرية، وصولًا لبوابة طريق الفيوم.

نقل مركب خوفو

وعند وصول مركب خوفو لبوابة طريق الفيوم ينحرف الموكب للخروج عبر مخرج جرى فتحه بسور منطقة الهرم ليتناسب مع أبعاد المركب وعربة النقل، بعد خروج المركب لطريق الفيوم تجري مناورة لتفادي المرور من أسفل كباري المشاة الثلاثة، التي يبلغ ارتفاعها نحو 7 أمتار، فيما يتجاوز ارتفاع المركب بالعربة 10 أمتار.

وتجهيزًا لنقل مركب خوفو، أعد مهندسو الهيئة الهندسية كباري موازية للطريق لعبور المركب، حيث ستعبر مع الطريق حتى المنطقة المواجهة لنادي الرماية، ونظرًا لوجود فارق كبير بين منسوب الطريق الأصلي والموازي له سيجري تحويل السير لعكس الاتجاه مرورًا بجوار كوبري المشاة الثالث، ومنه لطريق نادي الرماية وصولًا للمتحف.

ومع وصول المركب للمتحف يتم رفع الحاوية عبر ونش وإنزالها من سقف المتحف الجديد المبني خصيصًا لها كملحق بالمتحف المصري الكبير، والذي سيُستكمل بناؤه بعد إدخال الحاوية له ليتم الانتهاء منه في غضون شهر لينتظر استقبال الجمهور.

وتم نقل مركب خوفو باستخدام العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى، وهي عربة نقل ذكية ذات تحكم عن بُعد، وتم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة.

وجدير بالذكر أنه من ضمن خطة الاستعداد لنقل مركب خوفو الأول، قام فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، خلال الفترة الماضية، بإقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل المركب، وذلك لضمان وصول المركب بأمان، والتي لاقت النجاح المطلوب.