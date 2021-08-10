«خطر على المصيفين».. إزالة أبراج المياه بشاطئ جزيرة الدهب بالإسكندرية

ما زال شاطئ جزيرة الدهب شرق الإسكندرية، يسبب أزمات عديدة أحدثها وجود أبراج المياه ذات الخطورة الكبيرة على المواطنين، التي أصابت أحد الأطفال بجرح قطعي منذ عدة أيام، الأمر الذي دفع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، للتنبيه بإزالة الأبراج الموجودة بمياه البحر بالشاطئ.

المشكلات تلاحق «جزيرة الدهب»

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يجري إزالة أبراج المياه حرصاً على سلامة رواد الشاطئ، وذلك بعد حادثة إصابة الطفل، حيث إن المهلة التي تم منحها لمستغل الشاطئ بإزالتها، تنتهي اليوم.

وارتبط اسم شاطئ جزيرة الدهب بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية بالمخالفات والممنوعات، كونه أكثر الشواطئ الذي تتسلل داخله المخدرات والكحوليات، فضلاً عن وجود أعمال شغب وسرقات، وهو الأمر الذي أكدتهه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، في بيان رسمي سابقاً، وتم التأكيد على أن شاطئ جزيرة الدهب حقق أعلى المخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتشار الممنوعات.

جزيرة الدهب ضمن 5 شواطئ حققت أعلى نسب بالمخالفات

وأكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، أن شاطئ جزيرة الدهب واحد ضمن 5 شواطئ حققت أعلى نسب المخالفات، رصدتها فرق المرور والمتابعة والتفتيش، بالإضافة لرصد تفاعل رواد الصفحة وحصر الشكاوى.

في سياق آخر، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشواطئ، من دهان دورات المياه بشاطئ العصافرة وبحري المميز، كما يجري استكمال أعمال إنشاء دورات المياه وغرف تغيير الملابس بشاطئ رأس التين الغربي.