رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية.. وتحذير للمصطافين

تشهد شواطئ الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في حركة الأمواج على غرار ما حدث في أيام عيد الأضحى المبارك والذي تسبب في وقوع 18 غريقا، الأمر الذي دفع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلى الإعلان عن رفع الرايات الحمراء، بكافة شواطئ الإسكندرية و التنبيه علي مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة إستعداد الغطاسين والتأكد من تواجد المراقبين.

تحذيرات بشواطئ الإسكندرية بعدم النزول إلى المياه

وحذرت الإدارة من خطورة النزول للبحر، وطالبت بإذاعة التحذير عن طريق الإذاعات الداخلية بالشواطئ مع تكثيف مرور المراقبين والمفتشين على الرواد لتوعيتهم بخطورة النزول فى ظل ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

إخلاء الشواطئ خلال رفع الرايات الحمراء لحين استقرار البحر

كما تم إخلاء الشواطئ أمس لحين استقرار حالة البحر واستجاب المواطنون وجلسوا يستمتعون بهواء البحر أسفل الشماسي بينما لجأ الأطفال إلي اللعب على الرمال.

وقام بعض مسئولى الشواطئ باستغلال تللك الفترة وبدأوا في تنفيذ أعمال النظافة على الشواطئ بمساعدة الأطفال الذين تم تحفيزهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على نظافة الشاطئ.

من جهته، أكد الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد بجامعة الإسكندرية ومدرب معتمد للاتحاد الدولي للغوص والاتحاد المصري للإنقاذ، أنه من الضروري الانتباه التام للأطفال في ظل رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية والاكتفاء بلعبهم على الرمال نظراً لأن تيارات السحب بالبحر كبيرة وتبدأ من الشاطئ لأن بداية الموجة هي أقوى نقطة للسحب.

أستاذ الغوص يشدد على متابعة حالة البحر على مدار الساعة

وأوضح في بيان له أنه يجب متابعة حالة البحر على مدار الساعة وحال انكسار الأمواج يسمح بالنزول للرواد لكن مع تحديد المساحة الآمنة لنزول البحر أيضا ويجب رفع درجة الاستعداد بين المنقذين.