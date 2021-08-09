«غطاء تابوت وشاهد قبر أثري» في استفتاء شعبي لمتحف الإسكندرية

أجرى متحف الإسكندرية القومي، استفتاء شعبى للعاملين ومحبي الآثار في الإسكندرية، على أجمل القطع الأثرية لعرضها بالمجان أمام الجمهور، وجرى طرح 4 قطع أثرية تعود إلى عصر الدولة الفرعونية القديمة وقطع أثرية الرومانية، تعبر عن تاريخ وفترة زمنية مختلفة.

قطع رومانية وفرعونية في استفتاء القطع الأثرية بمتحف الإسكندرية القومى

وشملت القطع المتنافسة في استفتاء متحف الإسكندرية القومى، غطاء تابوت لسيدة مصنوع من الرخام يرجع للعصر الروماني ومصنوع من الرخام، ولوحة لسيدة تجلس أمام مائدة القرابين عثر عليها في أخميم وترجع إلى عصر الدولة القديمة، وشاهد قبر تعلوه سيدة متكئة على أريكة مصنوع من الحجر الجيري ويرجع للقرن الرابع أو الخامس الميلادي، كما يتنافس يعلوه رجل في حالة تضرع يرجع للقرن الرابع إلى الخامس الميلادي ومصنوع من الحجر الجيري.

موعد نهاية استفتاء القطع الأثرية بمتحف الإسكندرية القومى

وحدد المتحف نهاية التصويت خلال شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن الحدث الشهري الذي يتم إطلاقه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف خلق مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور، للتصويت على القطع المتنافسة واختيار الحاصلة على أعلى الأصوات ليتم عرضها بالمجان للجمهور خلال شهر سبتمبر المقبل.