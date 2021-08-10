المشرف على المتحف الكبير: انتهاء ترميم مركب خوفو الثانى خلال 6 سنوات

قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع إنشاء المتحف المصري الكببر، إن هناك مركباً ثانية للملك خوفو تم نقل أكثر من 1260 قطعة خشبية منها إلي المكان الموجود به المركب الأولي بالمتحف المصري الكبير، وذلك لترميمها وإعادة تركيبها من جديد، لافتًا إلى أنه سيتاح للزائرين المصريين والأجانب رؤية القطع الخشبية أثناء زيارة مركب خوفو الأولي بعد افتتاحه أمام الزوار.

وأضاف مفتاح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن المركب الثانى لخوفو سيتم الانتهاء من تركيبه وعرضه بذات المتحف الموجود به المركب الأولي خلال 6 سنوات من الآن، موضحا أن طول المركب الثاني يماثل مثيله الأول والذى يصل لأكثر من 40 متر ووزن بأكثر من 20 طن.

ومن جهته قال الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن وجود مركب خوفو بمتحف خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة بموضعه الحالي لم يعد ملائما لاستقبال السياح فضلا عن وجود تشويه نظرى من وجوده بجانب أحد عجائب الدنيا الـ7 القديمة وهو هرم خوفو، مشيرًا إلى أن عملية نقل مركب خوفو الأولي من متحف خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة إلي المتحف المصري الكببر تمت بدقة متناهية حيث تم حساب كل خطوة منذ خروج الموكب وحتي وصوله للمتحف بصورة دقيقة للغاية.

وأوضح أنه بعد انتهاء نقل المركب سيتم خلال الشهور المقبلة سيتم إنشاء السقف الخاص بالمتحف الموجود به المركب، قائلًا: إن العمل بالمتحف المصري الكبير يسير على قدم وساق وكل يوم هناك إنجاز جديد لفرق الترميم بالمتحف.