فوز 3 طلاب من المدرسة اليابانية بطهطا بالمركز الأول في الكونغ فو

كشف سيد طنطاوي، مدير المدرسة المصرية اليابانية بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج، عن فوز ثلاثة طلاب من المدرسة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في رياضة الكونغ فو (أوزان 21 و 22 كيلو) ضمن أنشطة «التوكاتسو» التي تهتم بتنظيمها المدارس اليابانية.

وأضاف «طنطاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطلاب هم محمد هاني إبراهيم، وزياد محمود إسماعيل، ومحمد أحمد لطفي، من الصف الثاني الابتدائي، موضحًا أن أنشطة الـ«توكاتسو» تهتم بتنمية الروح والعقل والجسد ومتابعة الأسرة.

وأكد أن الطلاب الثلاثة لديهم مواهب متميزة، حرصت إدارة المدرسة على تنميتها جيدًا، موضحًا أن محمد أحمد لطفي لديه طاقة متجددة، لذلك تم عمل مجموعة من الأنشطة التعليمية الخاصة به.

وعن تأهيل الطلاب، أكد مدير المدرسة، أنه تم التنسيق الكامل مع أسرة كل طفل للتعامل مع الرياضيات القتالية، وتنظيم زيارات منزلية لهم، مؤكدًا أن الطلاب فازوا بنظام الفرق، موضحًا أنه سيتم تخصيص 2 معلمين تربية بدنية، لمتابعة الطلاب لتأهيلهم في مسابقات وزارة التربية والتعليم.

أنشطة التوكاتسو تعمل على تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية بجانب أنشطة الصحة والسلامة، والأنشطة اليومية للفصل، والأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ، بالإضافة إلى أنشطة المناسبات المدرسية التي تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أنشطة التوكاتسو تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسر، وتسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ، وتتيح الأنشطة تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية، بجانب اهتمامها بالتقييم الذاتي، ومناقشة السلوكيات الناتجة عن المشاركة في الأنشطة بصفة فردية أو اجتماعية.