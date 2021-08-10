ضبط 3 مصانع غير مرخصة أسفل عقارات سكنية ببولاق الدكرور

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 3 مصانع تزاول أنشطة دون الحصول على التراخيص، ولا يتوفر بها اشتراطات الحماية المدنية بما يمثل خطورة على السلامة العامة، وذلك خلال حملات على شوارع المصرف وصفط اللبن والفيومي والخلفاء الراشدين وحوض الذوات ببولاق الدكرور، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن شن حملات على المصانع التي تمارس أنشطة مخالفة ومقامة أسفل عقارات سكنية.

وشملت المصانع المخالفة التي تم ضبطها، مصنع لتصنيع الملابس ومصنع لإعادة تدوير كيماويات ومعطرات وآخر لتصنيع الشامبو والكمامات الطبية، حيث تم استصدار قرار غلق وتشميع لتلك المنشآت، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على السلامة العامة.

كما تم مصادرة «موازين - ماكينات كبس - 4 ماكينات خياطة - 2 قاعدة ماكينة - 2 ماكينة عراوي - أكياس أقمشة تفصيل الملابس - استاندات – إسطوانات بوتاجاز - كوريك سحب شعلة - 5 كرتونة حمام كريم مجهولة المصدر - 6 كرتونة شامبو مجهول المصدر - 3 كرتونة زجاج - ماكينة طباعة ليزر كاملة - كرتونة مبيدات حشرية ومواد سربعة الاشتعال - 2 سخان هواء – صاروخ».

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين، بضرورة الإبلاغ في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية، أو في حالة أنه لا يتبع إجراءات الحماية المدنية، وذلك من خلال أرقام تلقي الشكاوى التالية: الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس آب على أرقام 01016050453 - 01152860444، ومن خلال الخطوط الأرضية وهي 35869371 - 35869193 - 35863004 - 35855722.