تكريم طلاب جامعة دمياط في حفل ختام مهرجان «إبداع 9»

شارك طلاب وطالبات كليات جامعة دمياط في العديد من المجالات الأدبية والعلمية والفنية في مهرجان إبداع 9 وسط طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية و الخاصة المصرية التي بلغ عددها 128 جامعة ومعهد وأكاديمية حكومية وخاصة، وأشرف على فريق جامعة دمياط الدكتور وائل الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمشاركة مديري وموظفي الإدارات المختلفة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وانطلقت فعاليات المهرجان في نهاية شهر مارس 2021، وشهدت منافسات قوية بين شباب الجامعات والمعاهد والأكاديميات المشاركة، وخلال حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة والذي تم الإعلان فيه عن الفائزين بالمراكز الأولى و المتقدمة، تم تكريم طلاب وطالبات جامعة دمياط وهم:

مي محمود أحمد محمود - كلية التربية

هشام حسن حسن كركر - كلية الهندسة

زياد يحيي عبد الفتاح الحصري - كلية التمريض

آلاء حمادة إبراهيم ليلة - كلية الآداب

شيرين معروف حامد - كلية الزراعة

نجلاء وجيه رزق - كلية الآداب

أمير وليد محمد - كلية الهندسة

وتوجه الدكتور السيد محمد دعدور و الدكتور وائل الطيبانى بخالص التهاني لأبنائهم وبناتهم من طلاب وطالبات الجامعة الفائزين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في دراستهم، وتحقيق مراكز متقدمة في مشاركاتهم في المسابقات المقبلة، كما توجهوا بالشكر والتقدير لجميع الطلاب والطالبات الذين شاركوا بالمسابقات المختلفة ولم يحالفهم الحظ للوصول لمراكز متقدمة متمنيا لهم تحقيق مراكز أفضل في المشاركات المقبلة، كما توجهوا بالشكر والتقدير للدكتور عمرو محمد عبد الغني هلالي مدرب فريق الدوري المعلوماتي والثقافي على الجهد المبذول في تدريب الفريق وحصوله على المركز الثالث.