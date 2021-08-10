خطأ طبي وغيبوبة ورحلة لجنيف.. حكاية 30 يوما من مرض ياسمين عبد العزيز

سادت حالة من الاهتمام الكبير بالحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بين جمهورها ومتابعيها، إلى أن غادرت مصر لاستكمال علاجها في سويسرا، وإجراء جراحة جديدة.

الحكاية بدأت بينما كان الجمهور يتابع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في 17 يوليو الماضي، حيث كتب الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز تدوينةً على «فيس بوك» يطلب فيها من الجميع الدعاء لزوجته، لإجرائها عملية جراحية وكتب تحديدا: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

بعد تدوينة «العوضي»، دخل الجمهور والمتابعون في حالة قلق على ياسمين عبدالعزيز، ويتوجهون إلى الله بالدعاء لها بالشفاء، وساد اعتقادٌ أنها وعكة صحية بسيطة، إلى أن نشر «العوضي» تدوينةً أخرى زادت قلق الجمهور، كتب فيها: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة، ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس إنتي هتقومي إن شاء الله، عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه، أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة، فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة».

خطأ طبي سبب أزمة ياسمين عبد العزيز

عقب تدوينة «العوضي»، امتلأت صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين بالأدعية لياسمين عبد العزيز، فيما كشف مصدر طبي من داخل المستشفى بعد خروجها حينها، أن قصة الوعكة الصحية بدأت قبل تدوينة «العوضي» الأولى بعدة أيام، مؤكدًا أنها أجرت العملية يوم 11 يوليو الماضي، ودخلت في غيبوبة نتيجة خطأ طبي، ونقلت بعدها إلى العناية المركزة

وبعد يومين، استفاقت ياسمين عبد العزيز من غيبوبتها، ولكنها ظلت في العناية المركزة حتى استيقظت تماما وتم نقلها إلى غرفة عادية، وبعد ذلك قال أحمد العوضي لـ«الوطن» إنها نقلت إلى منزلها بعد أمر الأطباء بالخروج، وتم وضع طاقم طبي مرافق لها لمتابعة حالتها.

السفر إلى جينيف

ومنذ قليل، قال مصدر من داخل مطار القاهرة إن ياسمين وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف، وتحديدا في صالة كبار الزوار حتى تسافر إلى جينيف لاستكمال العلاج.