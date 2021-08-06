بينهم ياسمين عبد العزيز وشريف دسوقي.. تطورات الحالة الصحية لـ6 مشاهير

ترصد «الوطن» أبرز التطورات الصحية لـ6 شخصيات عامة، في آخر 24 ساعة، التي تنوعت ما بين فيروس كورونا وجراحة قسطرة في القلب، والإعلان عن موعد تركيب طرف صناعي.

مصطفى كامل

يرقد المطرب مصطفى كامل وابنته في مستشفى العجوزة بعدما تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية.

وأعلن مصطفى كامل أن حالته الصحية جيدة، مقارنة بما كانت عليه في الأيام الماضية، وأنه يستطيع أن يتنفس جيدا، كما أن ابنته في حال جيدة، لكنها ما زالت تعاني من بعض مضاعفات الفيروس.

صلاح عبد الله

كشفت المذيعة دنيا صلاح عبد الله، مستجدات الحالة الصحية لوالدها الفنان صلاح عبد الله بعدما تعرض لوعكة صحية، خضع على أثرها لعملية قسطرة فى القلب.

وأكدت خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية لوالدها تحسنت كثيرًا، وأنه سيخرج من المستشفى في الساعات المقبلة ويخضع للعلاج فى المنزل لأيام قليلة.

خروج ياسمين عبد العزيز

خرجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من المستشفى، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة.

وأكد زوجها، الفنان أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حالتها تحسنت بشكل ملحوظ، ولكنها ستستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف الأطباء، معربا عن تمنيه استردادها كامل عافيتها في الفترة المقبلة.

شريف دسوقي

أكد الفنان شريف دسوقي أنه سيركب الطرف الصناعي لقدمه بعدما خضع لجراحة بتر، وهو ما استلزم دخوله أكثر من مستشفى لمتابعة حالته وتأهيله نفسيا لوضعه الجديد.

وذكر «دسوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجراءات تركيب الطرف الصناعي ستبدأ بعدما تنتهي العروض الستة لمسرحيته الجديدة «ياما في الجراب يا حاوي» في الإسكندرية، والتي من المقرر أن تنطلق عروضها، منتصف شهر أغسطس الحالي.

أحمد فتحي

يعاني الفنان أحمد فتحي من فيروس كورونا المستجد، إذ يخضع للعلاج من المنزل، وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تحسن كثيرًا، وأن حالته مستقرة، مؤكدًا: «بإذن الله أعود قريب ليكم».

مي حلمي

كشفت الإعلامية مي حلمي تطورات حالتها الصحية، من خلال استوري «انستجرام» مع متابعيها، بعدما سُئلت عنها وبخاصة أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت أنها تتحسن ولكنها تعاني من فقدان الشم والتذوق.