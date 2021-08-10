«المركزي للإحصاء»: كل 5 زيجات يقابلها حالة طلاق واحدة

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إن إنشاء مرصد لعرض أرقام الزواج والطلاق في مصر، يهدف إلى تعريف المواطنين بالأرقام الحديثة دائما، لأن المواطن ليس لديه الوقت للاطلاع على المواقع الإخبارية، لذا تم توفير موقع إلكتروني إعلامي خاص بالجهاز ويتواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مهمة المرصد الإحصائي هي عرض أرقام الدولة المصرية بشفافية ودقة، وهذا المرصد سينفي أي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، فيما يخص المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.

وأوضح رئيس جهاز المركزي للإحصاء أن الزيادة السكانية تلتهم التطور الذي تقوم به الدولة المصرية، متابعا: «كل دقيقتين و0.3 ثانية فيه حالة طلاق، بس حالات الزواج أكتر يعني في 1.8 حالة كل دقيقة يعني حالتين زواج كل دقيقة، الزواج ضعف الطلاق، وفي 2020 عقود الزواج كانت ثمانى مئة وستة وسبعين ألف حالة زواج أما الطلاق فكان 213 ألفا، بمعنى كل 5 حالات زواج توجد حالة طلاق».

وأكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن أحكام الخلع في عام 2019 كانت نسبتها 10 آلاف وفي هذا العام وصلت إلى 7000 فقط أي بنقص بنسبة 30%، ودعا القنوات للاطلاع على الأرقام الموجودة على المركزي للإحصاء لتعريف المواطن بالأرقام الخاصة بالدولة المصرية، متابعا: «لما بعرض أرقام المحاصيل بعرض مساحات الزراعة وكمية المياه المستخدمة وبيعرف المواطن نسبة المياه المستخدمة مقارنة بحصة مصر في مياه النيل عشان يدعم إجراءات الدولة للحفاظ على المياه».