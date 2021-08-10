«التعليم»: إعداد ملف طبي لكل طالب مقيد بالمدارس الحكومية بالمجان

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة بصدد إعداد ملف طبي لكل طالب مقيد بالمدارس الحكومية، في جميع الصفوف الدراسية، تمهيدًا للوصول إلى أي مرض يصيب أي طالب في المدارس، والبحث عن علاجه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الملف الطبي للطلاب سوف يحدد للوزارة خريطة الأمراض الموجودة في المدارس وسبل مواجهتها، ورصد العلاج المناسب لكل حالة، وذلك بدون أي مقابل تتحمله الأسرة، وفق استراتيجية الحكومة لرعاية طلاب المدارس على أكمل وجه، وتوفير كل سبل الرعاية لهم، صحيا وغذائيا، للتخديم على الهدف الأهم وهو تأهيل الجيل الحالي ليكون آمنًا صحيًا.

الملف يتضمن مستوى الطالب تعليميًا ونقاط قوته وضعفه في المواد الدراسية

ولفت المصدر إلى أن الملف الطبي لكل طالب سيكون رقميًا، ومدونا فيه تفاصيل ظروفه الصحية ومستواه الأكاديمي، وهل يواجه صعوبات في التعلم أم لا، وما إذا كان ضعيفا في مادة بعينها وقويًا ومتميزًا في مادة أخرى، لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى جميع طلاب مصر، وعلى هذا الأساس يجرى توجيه نظام التعليم لمعالجة أوجه القصور عند الطلاب.

وقال المصدر إن الطالب الضعيف يجرى رعايته تربويًا وبشكل خاص، لمعالجة أوجه القصور لديه، خاصة إذا كانت لديه مشكلة صحية تعوقه عن التحصيل الدراسي، وهذا توجه دولة، بغرض تخريج أجيال متعلمة بشكل صحيح ولديها قوام جسدي قوي وصحي، ولا يعانون من أية مشكلات تربوية أو صحية، أو أزمات تؤثر على حياتهم المستقبلية.

وأشار المصدر إلى أن المدارس بها ملايين الطلاب يعانون من الإصابة بمرض الأنيميا، وهؤلاء جرى تحديد هويتهم ومدارسهم، كما يجرى تعظيم الاهتمام بهم لمعالجة الأنيميا لديهم من خلال أدوية خاصة ووجبات مدرسية طازجة بها غذاء طبيعي، فضلًا عن معالجة الأطفال المصابين بالتقزم، مع توصيل الوجبات إلى الطلاب بطريقة صحية وآمنة.