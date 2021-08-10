«المصل واللقاح»: كورونا سيتحول لفيروس موسمي ويحتاج سنويًا جرعات تنشيطية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن لقاح «جونسون أند جونسون» يُعد من اللقاحات المميزة، كونه يؤخذ منه جرعة واحدة فقط، وهو لقاح ناقل فيروسي مثله مثل أسترازينيكا وسبوتنيك، ولكن ما يُميزه هو أنه جرعة واحدة فقط، ويُعطي مناعة لجسم الإنسان بمثابة جرعتين، فضلًا عن سهولة تخزينه ونقله وكفاءته العالية، كما أن آثاره الجانبية أقل من غيره.

«جونسون أند جونسون» لا يحتاج لجرعات معززة

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه يجرى استخدام تقنية أقوى في اللقاح الأمريكي جونسون أند جونسون، تساعده على تكوين أجسام مضادة في جسم الإنسان من جرعة واحدة فقط، وهذا الأمر مُعترف به عالميًا من أجل السفر، مؤكدًا أن من يحصل على لقاح «جونسون أند جونسون» لا يحتاج لجرعات معززة.

وواصل: « اللقاح الخاص بـ جونسون أند جونسون يقوي المناعة في الجسم لمدة سنة، أما باقي اللقاحات من 6 لـ 9 شهور، إحنا هنفضل في منظومة اللقاحات بصورة سنوية، وفيروس كورونا سيتحول لفيروس موسمي يحتاج سنويًا جرعات تنشيطية، التطعيمات هي التي تقضي على التحورات».

سبوتنيك الروسي جرعة واحدة

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أن بعض الدول أصبحت تعطي تطعيمات للأطفال والسيدات الحوامل، فكل فترة زمنية يحدث هناك تحديث وتطوير للبرتوكولات، «روسيا عملت نوع من لقاح سبوتنيك جرعة واحدة، فكرة الجرعة المعززة والمنشطة دي جيدة للغاية ولكن يجب القيام بها عندما يكون في مصر قدرة تصنيعية على اللقاحات وتوافره بكثرة».