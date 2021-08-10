مدير الترميم بالمتحف الكبير: نقل مركب خوفو عمل إعجازي للمصريين

كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير العام التنفيذي للترميم بالمتحف المصري الكبير، آخر تطورات الأعمال الإنشائية والهندسية للمتحف، إذ ذكر أن تلك الأعمال انتهت بنسبة 100%، بينما أعمال التشطيب انتهت بنسبة 98%، كما تم وضع الآثار بـ73 فاترينة من إجمالي 107 داخل قاعتي الملك توت عنخ آمون، وتم الانتهاء من وضع 73 قطعة أثرية على الدرج العظيم ووضع الآثار بالبهو، وتم ترميم وصيانة المسلة المعلقة بالكامل والانتهاء من كل آثار المرحلة الأولى بنسبة 100%.

الكشف عن مركبي خوفو كان عام 1954 عن طريق الصدفة

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، على شاشة «extra news»، أن الكشف عن مركبي خوفو كان عام 1954 عن طريق الصدفة، ذاكرًا أنهما من أهم الاكتشافات الأثرية، ولم يتم العثور على أية آثار للملك خوفو سوى المركبين والتمثال العاج الخاص به بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أن ترميم وإعادة تجميع المركب الأولى تم على يد شيخ المرممين الحاج أحمد يوسف.

حالة المركب الثاني للمركب خوفو كانت سيئة للغاية

وأشار المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن حالة المركب الثاني كانت سيئة للغاية، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة داخل الحفرة وتسريب المياه، ما أدى إلى تدهور الأخشاب، ووصولها إلى مرحلة التحلل الحراري، والبعثة المصرية اليابانية تمكنت من ترميم 1600 قطعة من إجمالي 1700، وتم نقل الخشب للمتحف المصري الكبير وتجميع المركب داخل مبناه المجهز على أعلى مستوى للعرض المتحفي والملائم لذوي الاحتياجات الخاصة.

نقل مركب خوفو عمل انتحاري وإعجازي قام به المصريون

وأردف أن هذا الأمر يثبت قدرة مصر على الحفاظ على آثارها وعرضها بالشكل اللائق، واصفًا نقل مركب خوفو بأنه عمل انتحاري وإعجازي قام به المصريون، معقبًا: «المصريون أثبتوا تحقيق المستحيل بفضل توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بالحفاظ على المركب بكل الطرق»، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائمين على عملية النقل وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

نحن فخورون بحضارتنا وقادرون على حمايتها بالشكل اللائق

وتابع: «نحن فخورون بحضارتنا وقادرون على حمايتها بالشكل اللائق»، مؤكدًا أن السيسي أمر بإنشاء جناح جديد لعرض مركبي الملك خوفو بالمتحف الكبير، حيث تعد هذه الآثار المكتشفة حديثا من أقدم المراكب التي مرت على التاريخ البشري، كما أن المركب الأول كان يتميز بحالة جيدة، لذلك لم يأخذ وقتا ومجهودا أثناء عملية الترميم، كما أن العالم أجمع يعلم أن هناك ندرة في كمية الآثار التي تم العصور عليها أثناء عهد الملك خوفو، ولهذا يعد اكتشاف المركبين حدثا عظيما لمصر.

هل مركب الملك خوفو تم استخدامه في الإبحار

وحول سؤال «هل مركب الملك خوفو تم استخدامه في الإبحار»، قال إنه لا يستطيع أحد حسم الموقف بخصوص الإبحار، ولكن هناك بعض البحوث والدراسات تتم لمعرفة ذلك، وبعد الانتهاء من الأبحاث والدراسات، سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالمركب، ومن الممكن أن يكون مركب شمس، أو مركب جنائزي، وعلى الجميع الانتظار لمعرفة التفاصيل الكامل، ويجب عدم استباق الأحداث.