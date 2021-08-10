فرق متحركة و 46 مركزًا للقاح كورونا بالدقهلية الأربعاء .. تعرف على أماكنهم

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تشغيل جميع مراكز لقاح كورونا بدءا من الغد الأربعاء ، بكافة طاقتها وعددها 46 مركزا بأنحاء المحافظة، وتفعيل الفرق المتحركة بأنحاء محافظة الدقهلية وبالمجان لجميع المواطنين، حتى يصل اللقاح لكافة مواطني المحافظة غير القادرين على التسجيل.

تشغيل 46 مركز لقاح كورونا

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه سيبدأ من صباح غدٍ الأربعاء، تشغيل كافة مراكز اللقاح وعددها 46 مركزا بأنحاء المحافظة.

وأضاف «مكي» في تصريح صحفي، أنه سيتم أيضا بدء تفعيل عمل الفرق المتحركة حتى يصل اللقاح لكافة مواطني الدقهلية غير القادرين على التسجيل، وذلك بكافة المصالح الحكومية والنوادي والنقابات والأسواق وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع مراكز التطعيم تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع، حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءً.

وأكد على أن التطعيم آمن وبالمجان لجميع المواطنين، وحث جميع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة www.egcovac.mop.gov.eg لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يمكن لأي مواطن يزيد عمره عن 18 عاما التسجيل، وتخطر وزارة الصحة المواطن برسالة على تليفون المحمول بالموعد والمكان الذي يذهب إليه للحصول على لقاح كورونا.

أسماء مراكز تلقي لقاح كورونا في محافظة الدقهلية

وتنشر «الوطن» أسماء مراكز تلقي اللقاح في محافظة الدقهلية للاستفادة منها، وجاءت كالتالي:

- مستشفى المنصورة الدولي.

- مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا.

- المركز الحضري بالمنزلة.

- مستشفى دكرنس العام.

- مستشفى بلقاس المركزي.

- مستشفى أجا «العيادات الخارجية».

- مستشفى منية النصر المركزي.

- مستشفى نبروه.

- مركز طب أسرة الربيع «تمي الأمديد».

- مركز أورام ميت غمر.

- مستشفى أتميدة.

- مستشفى دماص.

- مستشفى ميت غمر المركزي.

- مستشفى السنبلاوين العام.

- وحدة طب أسرة صهرجت الكبرى.

- مستشفى شربين «العيادات الخارجية».

- مستشفى الجمالية.

- مستشفى المطرية.

- مستشفى ميت سلسيل.

- مستشفى شبراهور.

- مستشفى المقاطعة.

- مستشفى رمد المنصورة.

- وحدة طب أسرة ميت علي.

- مركز طب أسرة شها.

- مركز طب أسرة البرامون.

- مركز طب اسرة الشوامي.

- عيادة العباسي.

- عيادة الفردوس.

- رعاية أول المنصورة.

- وحدة طب أسرة الستاموني.

- وحدة طب أسرة برمبال القديم.

- رعاية طفل شربين.

- مركز طب اسرة درين.

- مركز طب أسرة طناح.

- إحيائية ميت حدر.

- وحدة طب أسرة عزبة الشال.

- وحدة طب أسرة فولونجيل.

- مركز طب أسرة منية سندوب.

- مركز طب أسرة أويش الحجر.

- وحدة طب أسرة بداوي.

- مركز طب أسرة دموه.

- مركز طب أسرة نجير.

- وحدة طب أسرة بساط.

- وحدة طب أسرة الصلاحات.

- وحدة طب أسرة طنامل الشرقي.