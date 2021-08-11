خلال 24 ساعة.. مصرع وإصابة 39 شخصا في حوادث سير بالمحافظات

وقعت 6 تصادمات مفزعة على طريق المحافظات خلال 24 ساعة الماضية تسببت في مصرع 3 أشخاص وأصيب خلالها 36 آخرين، وكان أكثر عدد المصابين في حادث تصادم «ميكروباص وملاكي» بمحافظة شمال سيناء، وتسبب في إصابة 16 شخصا، وبسبب «توك توك» يسير عكس الاتجاه، في محافظة البحيرة تسبب في مصرع شخصين وإصابة سيدة، ولقي مسن بمحافظة الدقهلية وأصيب صديقه بإصابات خطيرة حال عبورهما طريق المنصورة أمام قرية الخليج، وفي بني سويف أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية وأصيب 3 أشخاص في حادثي تصادم بأسيوط.

إصابة 16 في حادث شمال سيناء

وشهد الطريق الدولي بالعريش حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وسيارة ملاكي، ما تسبب في إصابات خطيرة بعدد 16 شخصا وجري نقلهم إلى مستشفيات العريش للعلاج، ووقع حادث مماثل «ملاكي وميكروباص» في بني سويف على الطريق الصحراوي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات واشتباه كسور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما وقع حادث آخر في بني سويف أصيب فيها 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، بطريق «مصر - أسيوط» الصحراوي الشرقي القديم.

كاميرات المراقبة ترصد دهس تريللا توك توك يسير عكس الاتجاه

ودهست سيارة تريللا توك توك في محافظة البحيرة على طريق «القاهرة - الإسكندرية»، ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة سيدة بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، ورصدت كاميرات المراقبة بقرية سحالي التابعة لمركز أبو حمص توك توك وهو يسير عكس الاتجاه فدهسته سيارة نقل ثقيل.

لقى مزارع مصرعه وأصيب صديقه بكدمات وسحجات في محافظة الدقهلية، بعد أن صدمتهما سيارة نقل أثناء عبورهما الطريق الفرعي «ميت فارس - المنصورة»، أمام قرية «الخليج»، كما أصيب 3 أشخاص في حادثين متفرقين في محافظة أسيوط باصطدام سيارة «ربع نقل»، بعمود إنارة ، وحادث آخر تصادم بين سيارة «ربع نقل»، وأخرى ملاكي.