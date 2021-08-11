مدير «عين شمس التخصصي»: «الممرضة الآلية» إنتاج محلي وتتحدث العربية

قال الدكتور وليد أنور، مدير مستشفي عين شمس التخصصي، إن فكرة أول ممرضة آلية تتحدث العربية بجامعة عين شمس والتي يتم اختبارها حاليا، بدأ العمل على فكرتها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث يمكنها التعامل مع المريض بشكل سريع وبدقة كبيرة.

وأضاف «أنور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الممرضة الألية جرى تصنيعها بتمويل وصناعة ذاتية وتتحدث اللغة العربية: «بتقدر تتعرف على وجه المريض والطبيب والممرضة، وبتقدر تاخد أوامر صوتية وتتواصل مع المريض».

وأوضح أن المريض يمكنه التحدث مع الممرضة الألية، كما يستطع الطبيب إعطائها الأوامر من خلال العلامات الحيوية من شاشة المريض، ويسجلها في ملف المريض الطبي، كما يمكنها التعرف على الأماكن والحصول على أدوية محددة: «بتقدر تتكلم مع المريض وتنفذ كل اللي المريض عايزه، زي إنها تتواصل مع الدكتور عبر الفيديو كوول، وتعمل تعقيم للأماكن كغرف العمليات والغرف العادية، وتوصل عينة الدم الخاصة بالمريض للمعمل، ولكنها لا تستطع سحب عينة الدم».

وأكد أنه مستقبلا سيتم إدخال ذلك الروبوت في خطوت إنتاج لزيادة أعدادهم ومساعدة الأطباء والممرضين على إتمام مهام عملهم: «كان فيه رد فعل داخلي والطاقم الطبي انبهر بيه وكان شايف إنه يقدر يضيف للخدمة الطبية بسهولة حتى في توفير التعامل مع الوقت والمريض، والمرضى استغربوا الوضع في الأول لأنها حاجة جديدة عليهم».