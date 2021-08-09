بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 7 في حادث انقلاب «ميكروباص» بأسوان

لقيت سيدة خمسينية مصرعها، اليوم الاثنين، وأصيب 7 آخرين في حادث إنقلاب «ميكروباص»، بطريق «أسوان - القاهرة»، الصحراوي الغربي أمام قرية «بنبان»، بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية، تم نقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

بيانات المصابين وحالة الوفاة

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن وفاة «سميرة عبدالقادر أبو الحجاج»، 55 سنة، نقلت لمشرحة أسوان العمومية، كما أصيب كل من «محمود احمد يوسف، 46 سنة، مصطفى محمود أحمد، 12 سنة، محمد حسن مرغنى، 57 سنة، محمد شحات عبد الحميد، 30 سنة، مصطفى هنداوي أحمد، 23 سنة، عبده عبد القادر عبد الباقي، 50 سنة، وعبده محمد عبد الله، 65 سنة».

على جانب آخر، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للجهات المعنية بالمحليات والمديريات المختلفة للتأكيد على جودة الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الهمم من أبناء المجتمع الأسواني، ولاسيما فيما يتعلق بتوفير كافة سبل الإتاحة من الرامبات ضمن خطط التطوير والتجميل بالمراكز والمدن حتى أماكن الترفيه لذوى الإعاقة ليتسنى لهم ممارسة حياتهم الطبيعية بسهولة ويسر.

وأوضح بأنه تم تنفيذ ذلك بالميادين والحدائق العامة داخل مدينة أسوان وأيضاً بمرسى معبد فيله، مع توفير دورات مياه عمومية لهم أيضاً في الأماكن العام ، لدمج الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة في كافة المجالات والبرامج ولاسيما أنه تم تخصيص نسبة من الفرص التدريبية لـ 60 متدربا من الصم، مع توفير مترجم لغة الإشارة لتدريبهم على الحزم الضوئية وتركيب الكاميرات وذلك على مدار 10 أيام بدءاً من الأحد القادم.