إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، بطريق «مصر - أسيوط» الصحراوي الشرقي القديم، في دائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق «مصر - أسيوط» الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة، الذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن عدد المصابين 6 بينهم 4 أشقاء، وجميعهم يقيمون بمحافظة الفيوم.

وتبين أن المصابين وهم «هناء ف م»، 48 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأشقاؤها «هبة»، 38 عامًا، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، «محمد»، 47 عامًا، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و«أحمد»، 50 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، كما أصيب في الحادث «فاطمة ع أ»، 25 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، «وفردوس م أ»، 5 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.