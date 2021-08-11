إزالة إشغالات بطريق الواحات وتشميع 6 مرافق ووحدات سكنية مخالفة بالشروق

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، استهدفت طريق الواحات ومنطقة «أبناء الجيزة»، وذلك بقيادة المهندس محمد الجنزوري، مدير الإشغالات بالجهاز، وبمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز، لمكافحة العشوائية بجميع مظاهرها.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الحملة أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات بما يسهم فى عدم إقامة أي أنشطة عشوائية وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه لن يُسمح بأي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة، أو إقامة أي أنشطة مخالفة أو عشوائية، مطالباً سكان المدينة بعدم التغاضي عن تلك النشاطات التي من شأنها الإساءة إلى المظهر الحضاري للمدينة.​

غلق وتشميع 6 مرافق ووحدات سكنية مخالفة بالشروق

وفي سياق آخر، أشار المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى تنفيذ 6 قرارات تشميع لوحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط بمناطق متفرقة بالمدينة، مضيفاً أن اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وقوة قسم شرطة التعمير رفعت عدادات الكهرباء لعدم تمكينهم من استمرار المخالفة.

وأكد رئيس جهاز الشروق، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتشميع الوحدات لمزاولتهم أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد والغرض المخصص له الوحدة، وهو أن تكون سكنية فقط.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه لن يتم تسليم العدادات قبل إعادة الشيء لأصله، مؤكداً التنبيه على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.​