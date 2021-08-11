تعرف على موعد إعلان تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2021

من الجمل المهمة التي يبحث عنها طلاب الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات، استعدادا لدخول الجامعات، بعد حصولهم على أعلى الدرجات في مدارسهم، فمتى يتم إعلان موعد تنسيق الكليات والمعاهد والدبلومات الفنية 2021؟

إعلان تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2021: بعد نتيجة الثانوية العامة

قال مصدر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن موعد إعلان تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2021، سيتم تحديده عقب الإعلان رسميا عن نتيجة لثانوية العامة 2021، والمقرر الإعلان عنها بين يومي 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

وأشار المصدر إلى أن أنه عقب موعد إعلان تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2021، سيتم فتح الموقع الخاص بالتنسيقات، تسجيل الدخول للكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن الحد الأدنى لدخول الكليات أو المعاهد هو أن يكون المجموع أعلى من 60 %.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن عن نتيجة الدبلومات الفنية التي ظهرت خلال هذه الأيام الماضية، وكانت نسبة النجاح بها مرتفعة بالنسبة للأعوام السابقة، لهذا ينتظر جميع الطلاب الذين حصلوا على مجاميع مرتفعة هذا العام موعد إعلان تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات والفنية 2021.

وذكر المصدر إلى أن موعد إعلان تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات والفنية 2021، سيكون خلال أيام خاصة أن نتيجة الثانوية العامة 2021، أصبحت جاهزة بالفعل، بعد أن تم الانتهاء من معظم التفاصيل المرتبطة بها.

التسجيل لأداء اختبارات قدرات الكليات 2021 مستمر.. تعرف على الآلية

نبدأ بالدخول إلى الموقع المخصص لأداء اختبارات القدرات المتخصص للتنسيق الدبلومات من هنا:

- يقوم الطالب بكتابة الاسم الرباعي ثم كتابة رقم الجلوس.

- ثم إدخال رقم السري المأخوذ من شهادة النجاح.

- بعد ذلك يقوم بتأكيد البيانات.

- ثم يقوم بكتابة الرغبات المناسبة له.