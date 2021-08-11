«أهلها رفضوا العريس».. انتحار طالبة في الدقهلية بحبة حفظ الغلال

أقدمت طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني في محافظة الدقهلية علي الانتحار بتناول حبة حفظ الغلال السامة بقصد الانتحار، ووصلت إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، في حالة إعياء شديد، وتوفيت عقب وصولها، وبسؤال والدها أكد في محضر الشرطة، أنها كانت ترغب في الزواج من أحد الأشخاص إلا الأسرة لم توافق عليه، وحاولت إجبارهم للموافقة عليه، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بتناولها حبة حفظ الغلال السامة.

وفاة طالبة فور وصولها المستشفى بعد تلقيها حبة حفظ الغلال السامة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعوة «بسنت ع. س. م.»، 17 سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني، مقيمة في قرية «منية سندوب» دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وتوفيت عقب وصولها.

والدة الطالبة: رفضنا ارتباطها بأحد الأشخاص

انتقل ضباط مركز شرطة المنصورة إلى مكان الواقعة، للفحص وسؤال والدها المدعو «ع. س. م.»، 42 سنة، عامل، مقيم بذات القرية، فقرر قيام کريمته بتناول حبة حفظ الغلال بقصد الانتحار لرغبتها في الزواج من أحد الأشخاص ورفض والدها ذلك، ولم يتهم أحدا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8721 لسنة 2021 اداري مركز المنصورة، وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن المتوفاة.