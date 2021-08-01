عاجل.. وكيل «تعليم النواب» تعلق على انتحار طالبة بالثانوية

جدل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتحار طالبة بالثانوية العامة بمحافظة القليوبية، عن طريق تناول مادة سامة ما أدى إلى مصرعها، وألقى البعض اللوم على أهالي الضحية، باعتبارهم السبب الرئيسي لكثرة الضغوط النفسية والعصبية على ابنتهم، إلا أن الآخر اعتبر أن هناك صعوبة في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، الأمر الذي يتطلب التدخل من مجلس النواب على حسب وصفهم.

وكيل تعليم النواب: انتحار الطلاب مسئولية أولياء الأمور

بدورها، قالت النائبة منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حالات الانتحار التي تحدث بين طلاب الثانوية العامة ليست ظاهرة، بل هي حالات فردية، لافتة إلى أن حالات الانتحار، تُعتبر مسئولية أولياء الأمور في المقام الأول، خاصة الذين يضغطون على أبنائهم من أجل الحصول على درجات عالية.

ووجهت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب خلال حديثها لـ«الوطن»، رسالة إلى أولياء الأمور، بأنه لا يجب وضع أبنائنا تحت ضغط عصبي ونفسي شديد في امتحانات الثانوية العامة، لأن هذا الأمر قد يتسبب انتحار الطالب: «لو الامتحان صعب هيكون صعب علي الكل، والوزارة في نهاية الامتحانات لا تحتكم إلى المجموع بل إلى النسبة».

وحول ما يردده رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك صعوبة شديدة في العديد من امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، أكدت النائبة، أن السوشيال ميديا ليس المعيار الأساسي لتقيم صعوبة الامتحانات من عدمها: «المعيار الأساسي يكون بتصحيح العينات العشوائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، أو رأي استشاري المختص بالمادة وليس بالسوشيال ميديا».

هناك وعد باستدعاء وزير التعليم في الانعقاد الثاني

وأوضحت أن الطبيعي عند وضع وزارة التربية والتعليم للامتحانات، فإنها تراعي تنوع الأسئلة للطالب المتوسط والطالب المتميز، وذلك للتميز بينهما، وإعطاء كل منهم حقه، مؤكدة أن رئيس لجنة التعليم، وعد باستدعاء الوزير: «الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وعد باستدعاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في الانعقاد المقبل في شهر 10، لتقييم تجربة الثانوية العامة بما لها وبما عليها».