«دمغ الموازين» تحرر 6 محاضر لمحطات وقود و3 موازين تجارية وبسكول

قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مجلس إدارة مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين، إنّ المصلحة تسيّر يومياً ‏حملات على محطات الوقود والأسواق، للتأكد من مطابقة ‏الموازين للمواصفات.

وأوضح «منتصر» أنّ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقضي بتشديد الرقابة ‏على الموازين للتأكد من سلامتها، لافتاً إلى أنّ الحملات ‏أسفرت عن تحرير 6 محاضر محطات وقود، ‏وتحرير محضري موازين تجارية أفراد ومحضر ميزان ‏بسكول.

وأشار إلى أنّ المصلحة شنّت 7 حملات ‏تفتيشية بكفر طهرمس فيصل، أسفرت عن ضبط 2 حرز ‏مشغولات ذهبية، كما انتهت المصلحة من دمغ ‏‏451044 كيلوجرام ذهب عيار 21. و102256.2 ‏كيلوجرام ذهب عيار 18. و30547 كيلوجرام فضة، ‏و113400 كيلوجرام من السبائك الذهبية.‏

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أنّ وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجّه دائماً بشن حملات على الموازين ومحطات الوقود، كما أنّ الوزير يتابع يومياً تلك التقارير للتوجيه ‏إن لزم الأمر، مشيراً إلى أنّ مصلحة دمغ المصوغات ‏تبذل الكثير من الجهد للمرور على محطات الوقود ‏والموازين بالمحلات التجارية للتأكد من مطابقتها ‏للمواصفات.‏