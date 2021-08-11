«دمغ الموازين» تحرر 6 محاضر لمحطات وقود و3 موازين تجارية وبسكول
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الوطن
01:26 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
التموين
قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مجلس إدارة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إنّ المصلحة تسيّر يومياً حملات على محطات الوقود والأسواق، للتأكد من مطابقة الموازين للمواصفات.
وأوضح «منتصر» أنّ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقضي بتشديد الرقابة على الموازين للتأكد من سلامتها، لافتاً إلى أنّ الحملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر محطات وقود، وتحرير محضري موازين تجارية أفراد ومحضر ميزان بسكول.
وأشار إلى أنّ المصلحة شنّت 7 حملات تفتيشية بكفر طهرمس فيصل، أسفرت عن ضبط 2 حرز مشغولات ذهبية، كما انتهت المصلحة من دمغ 451044 كيلوجرام ذهب عيار 21. و102256.2 كيلوجرام ذهب عيار 18. و30547 كيلوجرام فضة، و113400 كيلوجرام من السبائك الذهبية.
وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجّه دائماً بشن حملات على الموازين ومحطات الوقود، كما أنّ الوزير يتابع يومياً تلك التقارير للتوجيه إن لزم الأمر، مشيراً إلى أنّ مصلحة دمغ المصوغات تبذل الكثير من الجهد للمرور على محطات الوقود والموازين بالمحلات التجارية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.