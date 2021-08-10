«التموين» تحذر من الأوكازيون الوهمي: من يُضبط يتعرض لقضية أمن دولة

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه مع بداية الأوكازيون الصيفي، كانت هناك بعض المخالفات من أصحاب المحال، لكنها في الوقت ذاته ليست كبيرة، موضحًا أن وزارة التموين تلاحق العروض الوهمية في الأوكازيون الصيفي، وهناك بعض الأشخاص يقومون بمزاولة المهنة بدون تصريح وتم تحرير 162 مخالفة في هذا الشأن.

هناك مخالفات خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه كانت هناك مخالفات خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات بخصوص الأوكازيون الوهمي، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تفرض الرقابة ومن يتم ضبطه يتعرض لقضية أمن دولة طوارئ.

الأوكازيون الوهمي يعد قضية أمن دولة طوارئ

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الأوكازيون الوهمي يعد قضية أمن دولة طوارئ، لأنه غش للعميل والمواطن، لأننا لدينا فواتير يتم الاطلاع عليها، ويتم فحص الأوكازيون، لأنه لم يتم فرض الأوكازيون عليه كصاحب محل، مؤكدا أنه تم تحرير 132 محضرا لمخالفات خاصة بالأوكازيون.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن الوزارة تتابع الفواتير، كون الوزارة لم تفرض على أحد المشاركة، ومن يخالف يتم معاقبة الشخص، حتى إن الشخص الذي يقوم بتخفيض الأسعار من تلقاء نفسه يؤثر على التجارة الداخلية وأسعار السلع ويتسبب في ضرر، فالدولة تقوم بعمل أوكازيون في فصل الصيف وأوكازيون في فصل الشتاء.

الوزارة لم تفرض على أحد المشاركة في الأوكازيون

وأردف أن الوزارة تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، كما أن مفتشي وزارة التموين يتابعون المحلات، ففي حالة المخالفة يتعرض صاحب المحل للعقاب القانوني، وأكد أن المواطنين من الممكن أن يرسلوا الشكاوى عن طريق «16280 أو 19588».