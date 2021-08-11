تحصين 4.2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن حملة بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير تحصين 2 مليون و187 ألفًا و196 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها مليون و181 ألفًا و266 رأس أبقار، و594 ألفًا و160 رأس جاموس، و345 ألفًا و471 رأس أغنام، و66 ألفًا و299 رأس ماعز، حتى 9 أغسطس 2021.

وأشار التقرير إلى تحصين 2 مليون و35 ألفًا و237 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينها مليون و50 ألفًا و343 رأس أبقار، و585 ألفًا و281 رأس جاموس، و331 ألفًا و476 رأس أغنام، و65 ألفًا و697 رأس ماعز، و2440 رأس جمال حتى 9 أغسطس 2021 أيضاً.