أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء تركيب كاميرات مراقبة على الطريق الدائري بالكامل خلال أعمال تطويره لرصد المتجاوزين وتقليل حوادث السيارات، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروع تطوير توسعة الدائري وتضع الرتوش النهائية للانتهاء من المشروع، ما يعمل على تحقيق سيولة في الحالة المرورية وعدم حدوث أي اختناقات مرورية.

وقال «الوزير»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل، سيمنع سير الميكروباص على الطريق الدائري نهائيا، وستكون الأوتوبيسات الترددية بديلة للميكروباص، لافتا إلى تخصيص حارتين في المنتصف لسير الأوتوبيسات الترددية العاملة بالغاز بواقع حارة لكل اتجاه، وذلك في إطار تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح وزير النقل، أن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير على تنفيذ وتطوير الطريق الدائري، وأن أعمال تنفيذه تسير بخطوات ثابتة ورائعة، مؤكدا أن الطريق الدائري يتم توسعته حتى يصبح 7 حارات مرورية، فيما يتم توسعة كوبري المنيب إلى 8 حارات مرورية، مضيفًا أن سيارات النقل ستسير على الدائري خلال الفترة من بعد 12 بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا.

وأشار وزير النقل، إلى أن جميع المخالفات التي ستقع على الطريق الدائري من أي سائق سيتم إرسال رسالة على تليفونه المحمول برقم المخالفة وتكلفتها، منوهًا إلى أن الوزارة لن تسمح بحدوث أي تجاوزات على الطريق الدائري بعد تطويره، موضحًا أن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير جميع الطرق والكباري في مختلف محافظات الجمهورية، لخدمة جميع الركاب المسافرين، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.