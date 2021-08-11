أول فيديو من عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول مقطع مصور لحفل زفاف الفنانة نيللي كريم، على هشام عاشور، شقيق رامي عاشور لاعب الاسكواش. وكانت الفنانة نيللي كريم، قد انتهت قبل قليل، من استعداداتها النهائية والتجهيزات لعقد قرانها وسط أصدقائها في الساحل الشمالي.

مدحت العدل أول حضور عقد القران

وكان الكاتب مدحت العدل، من أوائل حضور عقد قران نيللي كريم، حيث ظهر في مقطع الفيديو وهو يُقدم التهنئة لها، فور خروجها للقاعة.

سبب تأجيل عقد القران 3 أيام

يذكر أنّ الفنانة نيللي كريم، قد قررت تأجيل عقد قرانها على هشام عاشور، لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 61 عامًا، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكانت الفنانة نيللي كريم، قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «ضد الكسر»، حيث شاركها في البطولة كل من محمد فراج، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد وهشام إسماعيل وآخرين.

نيللي كريم راقصة في فيلم 200 جنيه

وتنتظر الفنانة نيللي كريم، عرض أحدث أفلامها خلال أيام قليلة في دور العرض، وهو بعنوان «200 جنيه»، حيث تُجسد دور راقصة.

فيلم 200 جنيه، تدور أحداثه حول ورقة عملة 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد رزق، وهاني رمزي، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، وطارق عبد العزيز، وآسر ياسين وآخرين.