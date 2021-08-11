 تشغيل أول مركز تكنولوجي متنقل للخدمات الحكومية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، عن تشغيل أول مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالأماكن الأكثر كثافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للتيسيير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم في السفر والتنقل إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن للحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، بحضور نائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعقيد أحمد رمزي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور إيهاب العزازي، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، والمهندس أحمد جابر، المشرف على الحملة الميكانيكية، والمهندس خالد الغندور، مدير الحملة الميكانيكية بالديوان العام.

وقدم الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، شرحاً تفصيلياً عن مكونات سيارة المركز التكنولوجي المتنقل وآليه العمل، وتمت الإشارة إلى ان السيارة مجهزة بالكامل بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين ومكاتب للموظفين ومقاعد للمواطنين ورامب لذوي الاحتياجات الخاصة وأجهزة إلكترونية من حاسابات آليه ولاب توب وطابعة ليزر متعددة الوظائف ووسيلة الاتصال اللازمة للعمل على المنظومة، وطبع مخرجات المعاملات، وماكينة الدفع الإلكتروني، والخدمة تم ربطها على المركز التكنولوجي بالمحافظة، والـ19 مركز تكنولوجي المتواجدة بالمراكز والمدن والأحياء، لتحقيق الفاعلية والشفافية لمنظومة العمل وإرضاء المواطنين من خلال تقديم خدمة مميزة لهم، وكذلك تعظيم الاستفادة من منظومة التحول الرقمي التي تشهدها دواوين العمل بمحافظة الشرقية.

واطلع محافظ الشرقية من العاملين بالمركز عن كيفية تقديم الخدمة للمواطنين، وقال إن فكرة تدشين المراكز التكنولوجية المتنقلة تهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق البعيدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة بشكل مميكن وسريع يتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتفعيلاً لبروتوكولات التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، وتماشياً مع خطة الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي.

وجه محافظ الشرقية بضرورة وضع برنامج عمل بأماكن التمركز للمركز المتنقل الجديد، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع المراكز والمدن بنطاق المحافظة، وإعلام المواطنين بهذه الأماكن، لتخفيف العبء على المراكز التي تشهد تزاحماً وإقبالاً من المواطنين، وتسهيلاً عليهم في الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.