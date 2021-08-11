التموين: إنشاء منطقة تجارية بكفر الشيخ «توفر 10 آلاف فرصة عمل»

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقع على البروتوكول كل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وجاء برتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع محافظة كفر الشيخ، في مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة، من خلال إنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة 12 فدانًا.

وزير التموين: هذه النوعية من المشروعات إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية إن هذه النوعية من المشروعات إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر، أسوة بما يجري تنفيذه في محافظات أخرى، فيما أشار اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ، إلى أن المحافظة ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال إنشاء أسواق تجارية منظمة.

وفي نفس السياق، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية، حيث إنها تقع في إحدى المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة، وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها نحو 12 فدانًا من أرض الصوب، والتي تملكها محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ.

توفر المنطقة التجارية نحو 10 آلاف فرصة لأبناء كفر الشيخ

ووفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والمحافظة، من المتوقع أن توفر المنطقة التجارية نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها، وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة نحو مليار جنيه، لتكون محافظة كفر الشيخ رقم 14 على مستوى الجمهورية يجري إنشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية فيها، والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، يساهم نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع أنشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافه.