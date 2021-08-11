«شوشة» يشهد عقد قران فتاة بدار أيتام: «تحريت عن العريس بنفسي»

في لفتة إنسانية، شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عقد قرآن أول عروس من فتيات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، بحضور سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندس السيد محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي لرعاية الأيتام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب بشمال سيناء.

محافظ شمال سيناء: يوم سعيد على المحافظة

وقال «شوشة»، في كلمة له أثناء عقد القران، عرضتها شاشة «TeN»، إنه سعيد للغاية بتجمع العائلة السيناوية في محافظة شمال سيناء، وتابع بقوله: «النهاردة يُعتبر يوم من الأيام السعيدة التي تمر على المحافظة، وندعو الله أن يكرر هذه الأيام، وتكثر هذه الأيام السعيدة التي نستمتع بها، النهاردة احنا بصدد الاحتفال بعقد قران عروستنا الأمورة مروة عامر، والأخ هشام».

المحافظ: «لما عملت التحري على العريس حسيت إن بنتي اللي بتتجوز»

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه قد تحرى بشكل شخصي على العريس «هشام»، موضحاً أن التحريات أظهرت أنه من الشخصيات المحترمة، وأوضح بقوله: «أنا لما عملت التحري ده عملته كأن ابنتي هي اللي بتتجوز، احنا سعداء بتوافق الأخ هشام وبنتنا مروة، وطبعاً مش هننسى السيدة الفاضلة اللي ربت هشام، نشكرها ونحييها، وبرضو خلونا نشكر اللي ربت العروسة، مدام انتصار»