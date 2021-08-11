بعد تنازل المجني عليه.. إخلاء سبيل متهمة بطعن زوجها بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، قبل قليل، إخلاء سبيل سيدة من سرايا النيابة، بعد تنازل الزوج عن المحضر الذي حرره ضدها في وقت سابق، متهماً إياها بالشروع في قتله، بعدما طعنته بـ«سكين»، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي خلال مشاجرة بينهما، داخل منزلهما بمركز كفر صقر.

بداية الواقعة بإخطار تلقاه اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود إشارة إلى المركز من استقبال مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول المدعو «رضا م. م. ع.»، 26 سنة، فران، مصاباً بجرح طعني بعمق 3 سنتيمترات، ادعاء تعرضه لاعتداء من آخرين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال المصاب، اتهم زوجته «ملك ص. ف.»، بالتسبب في إصابته.

وأوضح الزوج، خلال سؤاله أثناء التحقيقات والاستماع لأقواله في المستشفى، أنه وقعت مشاجرة بينه وبين وزوجته، إثر خلافات بينهما، بسبب قيامها بالرقص في حفل زفاف أحد أقاربها، مشيراً إلى أنه عاتبها بسبب رقصها في الفرح، وهو الأمر الذي يرفضه، إلا أنها بررت بأن جميع الفتيات والسيدات يرقصن في حفلات الزفاف.

وتابع الزوج في اليوم التالي تجددت المشاجرة، وتطور الأمر للاعتداء بالضرب، فيما قامت زوجته بإحضار «سكين» من المطبخ، وتعدت عليه بالضرب والطعن، مما أدى إلى حدوث إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط الزوجة، التي اعترفت بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم بإخلاء سبيل الزوجة بعد تنازل الزوج عن المحضر.