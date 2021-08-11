بـ250 جنيهاً.. بدء العمل بمراكز لقاح كورونا للمسافرين غداً بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن بدء العمل بمراكز تطعيم المسافرين للخارج، اعتباراً من غد الخميس، من خلال 8 مكاتب على مستوى المحافظة، وحددت قيمة استخراج الشهادة لغرض السفر بمبلغ 250 جنيهاً للمصريين، و25 دولاراً لغير المصريين، ويجري الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لأخذ لقاح كورونا، ويتم تحديد الموعد خلال 72 ساعة من التسجيل، وذلك للحصول على الشهادة المؤمنة الذكية، التي تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

إعطاء لقاح كورونا للمسافرين في 8 مكاتب بالدقهلية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن العمل بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين سيبدأ اعتباراً من غد الخميس، وذلك من خلال 8 مكاتب على مستوى المحافظة.

وأضاف «مكي»، في تصريحات صحفية، أنه على من يرغب في تلقي التطعيم لغرض السفر، القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح www.egcovac.mop.gov.eg ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

قيمة شهادة لقاح كورونا للمسافرين والأجانب

وأشار إلى أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيهاً للمصريين و25 دولاراً لغير المصريين، وذلك للمواطنين الراغبين بالسفر، لافتاً إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

مكاتب لقاح كورونا للمسافرين في الدقهلية

وأوضح أن مكاتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا تشمل مكتب صحة اول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل.